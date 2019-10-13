Песков объяснил, почему Путин отдыхает в России

В программе " Москва . Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Песков напомнил, что президент "пару раз объяснял это в интервью". Сам Путин признавался, что его "никуда не тянет".

"Он говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая. Конечно, это задача президента на своем примере популяризировать те места, о которых большинство граждан, может, и не знают", — пояснил пресс-секретарь президента.

На неделе Путин взял краткосрочный отпуск и поехал в сибирскую тайгу. Там он в компании министра обороны Сергея Шойгу собирал грибы и любовался Енисеем.

Грибы президент, "как все нормальные люди", съел, рассказал Песков.

"Там же и рыбалка бывает, естественно, эту рыбу едят", — добавил он.

Пресс-секретарь также рассказал, что и во время таких прогулок президент и его окружение обсуждают рабочие моменты.