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Песков объяснил, почему Путин отдыхает в России 

Вести.Ru + ещё 9 2 часа назад
Россия — необъятная, красивая и богатая природой страна, и задача президента — популяризовать места, о которых знают не все граждане. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин предпочитает проводить свой отпуск в России.
В программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Песков напомнил, что президент "пару раз объяснял это в интервью". Сам Путин признавался, что его "никуда не тянет".
"Он говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая. Конечно, это задача президента на своем примере популяризировать те места, о которых большинство граждан, может, и не знают", — пояснил пресс-секретарь президента.
На неделе Путин взял краткосрочный отпуск и поехал в сибирскую тайгу. Там он в компании министра обороны Сергея Шойгу собирал грибы и любовался Енисеем.
Грибы президент, "как все нормальные люди", съел, рассказал Песков.
"Там же и рыбалка бывает, естественно, эту рыбу едят", — добавил он.
Пресс-секретарь также рассказал, что и во время таких прогулок президент и его окружение обсуждают рабочие моменты.
"Я убежден, что президенту вообще никогда не удается переключаться. Слишком большой груз на его плечах и слишком много судьбоносных процессов для страны происходит ежесекундно в поле его внимания. И со знаком плюс, и со знаком минус. И это не прекращается ни днем, ни ночью. И это все является его работой. Поэтому я не думаю, что ему удается когда-то переключаться", — подчеркнул Песков.
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Комментарии24
Политика , Сергей Шойгу , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Москва
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