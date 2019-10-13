Путин назвал Израиль «почти русскоговорящей страной»

Почти полтора миллиона израильских граждан являются выходцами из бывшего Советского Союза, а Израиль является почти русскоговорящей страной, заявил в интервью RT Arabic, Sky News Arabia и Al Arabiya президент России Владимир Путин

«У нас, кстати говоря, и с Израилем очень добрые отношения. Почти полтора миллиона человек израильских граждан — это выходцы из бывшего Советского Союза. Это почти русскоговорящая страна. Там куда ни придёшь, в магазин, — все по-русски говорят», — сказал Путин.

Как подчеркнул президент, России небезразлично, что там происходит.

«Но у нас есть принципиальная позиция по палестинскому урегулированию. Мы строго придерживаемся всех решений Организации Объединённых Наций и считаем, что они должны быть выполнены», — добавил он.

Таким образом он ответил на вопрос о ситуации с палестино-израильским урегулированием.

В середине сентября Путин также заявил, что в России Израиль считают русскоязычным государством.

В мае Путин отмечал готовность России способствовать достижению мира на Ближнем Востоке.