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Путин объяснил присутствие России в Сирии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Путин объяснил присутствие России в Сирии
Фото: РИА Новости
Российский лидер напомнил, что Москва не могла позволить террористам создать на территории Сирии квазигосударство, угрожающее соседним странам.
Москва направила свои войска в Сирию для поддержки легитимных властей арабской республики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в большом интервью, которое он дал накануне изданиям RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.
При этом поддержка действующих властей Сирии не снимает с них ответственности за ситуацию внутри страны, подчеркнул российский лидер.
«Но это не значит и того, что мы должны были позволить террористическим организациям захватить территорию Сирии и устроить там квазигосударственное террористическое образование. Мы не могли позволить, чтобы потом оттуда хлынул поток боевиков в страны бывшего Советского Союза, с которыми у нас нет прозрачной границы и визового режима», — заявил Путин.
В своей политике в отношении сирийского кризиса Россия исходит из того, что все внутренние противоречия должны быть улажены политическим путем, отметил Владимир Путин. Именно поэтому Москва поддержала создание Конституционного комитета Сирии. Он был сформирован в Сочи на съезде Конгресса сирийского народа. В состав организации вошли представители официального Дамаска и оппозиции.
«Сирийский народ договорился о начале работы над изменением конституции Сирии или о принятии нового документа. Мы прошли довольно долгий и сложный путь формирования этого комитета. Сейчас он сформирован и со стороны президента Асада, и со стороны оппозиции. Рассчитываю, что в ближайшие дни он начнет делать свои первые шаги в Женеве, под эгидой ООН», — добавил российский президент.
Глава государства также отметил, что территориальная целостность Сирии должна быть восстановлена и освобождена от иностранного военного присутствия. Это касается и России, если власти республики посчитают, что больше не нуждаются в ее помощи и поддержке в борьбе с террором, подчеркнул Путин.
Большое интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya Владимир Путин дал накануне своего официального визита в Саудовскую Аравию. Российский лидер посетит королевство впервые с 2007 года и встретится с его высшим руководством.
Ожидается, что в ходе переговоров будут затронуты вопросы взаимных инвестиций, энергетики, сотрудничества в гуманитарной сфере, а также обстановки на Ближнем Востоке и углубления двустороннего сотрудничества, которое, по мнению Путина, сегодня успешно развивается во всех направлениях.
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Комментарии1
Политика , Владимир Путин , ООН , Конституционный комитет Госдумы , Sky News , Москва , Сирия
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