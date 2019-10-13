Путин заявил об отказе России дружить «против кого-то»

Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то, заявил Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic. По словам российского лидера, Москва развивает двусторонние отношения, но не создает союзы для борьбы.

«Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то. Мы выстраиваем двусторонние отношения, основываясь на позитивных тенденциях в наших контактах, а не создаем союзы в борьбе с кем-то», — приводит его слова РИА «Новости».

Путин отметил, что с Саудовской Аравией и с Арабскими Эмиратами у России «сложились беспрецедентно теплые партнерские и даже дружеские отношения».

Глава государства напомнил, что еще у Советского Союза были «просто очень хорошие отношения» со всем арабским миром. «Поэтому мы вот сейчас уже не возвращаемся, а вернулись к этому качеству отношений», — констатировал Путин.

Президент также отметил результативную работу по сирийскому урегулированию в рамках «тройки» — России, Ирана и Турции. Однако без Саудовской Аравии и «соответствующих сопровождений» со стороны ОАЭ это было бы невозможно, указал глава государства.

По его мнению, это свидетельствует о том, что есть вещи, которые, «несмотря на острые противоречия, заставляют нас объединять усилия для достижения общих целей». «Надо найти эти цели и работать над ними совместно. Это создаст условия для нормализации отношений в регионе между странами», — добавил российский лидер.

В этом же интервью Путин отмечал, что за последние годы качество отношений Москвы и Эр-Рияда кардинально поменялось.

Напомним, в понедельник президент Путин впервые за 12 лет посетит Саудовскую Аравию, где проведет переговоры с королем Салманом и наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом.