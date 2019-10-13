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Путин заявил об отказе России дружить «против кого-то» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 49 минут назад
Путин заявил об отказе России дружить «против кого-то»
Фото: РИА Новости
Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то, заявил Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic. По словам российского лидера, Москва развивает двусторонние отношения, но не создает союзы для борьбы.
«Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то. Мы выстраиваем двусторонние отношения, основываясь на позитивных тенденциях в наших контактах, а не создаем союзы в борьбе с кем-то», — приводит его слова РИА «Новости».
Путин отметил, что с Саудовской Аравией и с Арабскими Эмиратами у России «сложились беспрецедентно теплые партнерские и даже дружеские отношения».
Глава государства напомнил, что еще у Советского Союза были «просто очень хорошие отношения» со всем арабским миром. «Поэтому мы вот сейчас уже не возвращаемся, а вернулись к этому качеству отношений», — констатировал Путин.
Президент также отметил результативную работу по сирийскому урегулированию в рамках «тройки» — России, Ирана и Турции. Однако без Саудовской Аравии и «соответствующих сопровождений» со стороны ОАЭ это было бы невозможно, указал глава государства.
По его мнению, это свидетельствует о том, что есть вещи, которые, «несмотря на острые противоречия, заставляют нас объединять усилия для достижения общих целей». «Надо найти эти цели и работать над ними совместно. Это создаст условия для нормализации отношений в регионе между странами», — добавил российский лидер.
В этом же интервью Путин отмечал, что за последние годы качество отношений Москвы и Эр-Рияда кардинально поменялось.
Напомним, в понедельник президент Путин впервые за 12 лет посетит Саудовскую Аравию, где проведет переговоры с королем Салманом и наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , РИА Новости , Москва , Саудовская Аравия
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