Москва проигнорировала протест Латвии

Салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги состоялся в Москве, несмотря на протест Латвии

Салют, посвященный 75-летию освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков прошел на Поклонной горе в Москве , несмотря на протест со стороны Латвии . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. Как отмечается, залпы в честь знаменательной даты из пусковых установок совершили военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Всего в столичном небе можно было увидеть свыше 50 видов фейерверков.

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