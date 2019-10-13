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Салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги состоялся в Москве, несмотря на протест Латвии 

Газета.Ru + ещё 15 1 час назад
Москва проигнорировала протест Латвии
Фото: РИА Новости
Салют, посвященный 75-летию освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков прошел на Поклонной горе в Москве, несмотря на протест со стороны Латвии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Как отмечается, залпы в честь знаменательной даты из пусковых установок совершили военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.
Всего в столичном небе можно было увидеть свыше 50 видов фейерверков.
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Политика , Прибалтика , Владимир Михалкин , Латвия , Москва
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