Путин напомнил о предупреждении Каддафи

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Путин напомнил, о чем предупреждал Каддафи 

Вести.Ru + ещё 1 28 минут назад
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic оценил катастрофические для Ближнего Востока последствия, к которым привели удары западной коалиции по Ливии и свержение ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году.
Пути отметил, что Ливия как государство, фактически, разрушено. В границах Ливии царит двоевластие — между силами избранного народом парламента и правительства национального согласия идут боевые действия.
"Каддафи всегда предупреждал, что он закрывает пути мигрантов из Африки в Европу. Как только не стало этой стены, поток пошел, теперь все имеют то, от чего предупреждали", — сказал Путин.
Президент России заявил, что Запад обманул Кремль, когда начал бомбардировки подразделений армии Каддафи, пишет РИА Новости. В резолюции ООН, которую подписала Россия, не было упоминаний о том, что западной коалиции разрешено наносить авиаудары по территории Ливии.
"Ну а что за этим последовало, мы хорошо знаем", — заключил Путин.
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Комментарии2
Политика , Видео , Муаммар Каддафи , Владимир Путин , ООН , РИА Новости , Ливия
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