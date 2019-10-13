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Путин направил телеграмму с соболезнованиями премьеру Японии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Путин направил Абэ телеграмму с соболезнованиями
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин направил премьеру Японии Синдзо Абэ телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей и масштабными разрушениями, которые были вызваны тайфуном.
«Владимир Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь японского народа, и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления пострадавшим. Глава Российского государства выразил надежду, что последствия этого стихийного бедствия будут в полной мере преодолены», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Между тем, число погибших в результате разрушительного тайфуна «Хагибис» в Японии выросло до 25 человек. Еще 15 числятся пропавшими без вести, передает РИА «Новости».
Около 170 человек пострадали.
Тайфун обрушился на Японию 12 октября. Сообщалось, что он может стать самым разрушительным тайфуном в Японии за 60 лет.
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Политика , Синдзо Абэ , Владимир Путин , РИА Новости , Япония
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