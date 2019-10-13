Путин направил Абэ телеграмму с соболезнованиями

Путин направил телеграмму с соболезнованиями премьеру Японии

«Владимир Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь японского народа, и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления пострадавшим. Глава Российского государства выразил надежду, что последствия этого стихийного бедствия будут в полной мере преодолены», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Между тем, число погибших в результате разрушительного тайфуна «Хагибис» в Японии выросло до 25 человек. Еще 15 числятся пропавшими без вести, передает РИА «Новости».

Около 170 человек пострадали.

Тайфун обрушился на Японию 12 октября. Сообщалось, что он может стать самым разрушительным тайфуном в Японии за 60 лет.