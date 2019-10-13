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Власти Иркутской области объяснили рост зарплаты у губернатора 

РИА Новости 2 часа назад
Взлетевшую зарплату губернатора Левченко объяснили
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Рост зарплат госслужащих в Иркутской области, в том числе губернатора, стал возможен благодаря увеличению доходной части бюджета региона, сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на начальника управления губернатора и правительства региона по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам Валерия Митусова.
Ранее сообщалось, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44% — до 27 тысяч рублей. Руководитель пресс-службы правительства региона Павел Добродеев рассказал РИА Новости, что повышение зарплаты губернатора Иркутской области связано с необходимостью индексирования зарплаты госслужащих с 1 октября 2019 года в соответствии с указом президента.
По словам Митусова, уровень окладов в системе органов государственной власти Иркутской области не менялся с 2012 года, а лишь дважды индексировался на процент роста инфляции: на 4% в 2018 году и на такой же процент в 2019 году, в то время как во исполнение майских указов президента РФ средняя заработная плата ряда работников основного персонала госучреждений в регионе увеличилась с 2012 года в 2,3 раза.
"Губернатором Иркутской области принято решение о повышении окладов всех областных государственных служащих в равном размере. Это стало возможным благодаря увеличению доходной части бюджета Иркутской области за четыре года на 88%", — говорится в сообщении.
Фактическое увеличение окладов от существующих на сегодняшний день составит 20%.
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Комментарии5
Политика , Сергей Левченко , РИА Новости , Иркутская Область
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