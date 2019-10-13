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Депутат Госдумы ответил на слова о «российской агрессии» 

News.ru 2 часа назад
«Выдуманные угрозы»: Россия о нападках НАТО
Фото: ТАСС
Заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о «российской агрессии» говорит о том, что чиновники из НАТО хотят сохранить финансирование Альянса. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Морозов.
"Тиражированием мифических, выдуманных «угроз» со стороны России занимаются в первую очередь чиновники, которые работают в секретариате НАТО", — отметил Морозов в интервью RT.
При этом он считает, что в Альянсе заинтересованы в совместной с Россией работе. В частности, это касается борьбы с терроризмом.
"Здесь мы, безусловно, можем сотрудничать. Конечно, обмен разведданными тоже представляет определённую ценность для НАТО. Они заинтересованы по факту в продолжении сотрудничества с Россией, если у нас есть точки соприкосновения", — добавил депутат.
Ранее News.ru сообщал, что НАТО следует сохранять шанс нормализации отношений с Россией. Об этом заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб. По его словам, это станет возможным, когда Москва продемонстрирует настрой на сотрудничество в целях поддержания международного права.
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Комментарии2
Политика , Антон Морозов , МИД , Госдума , Великобритания
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