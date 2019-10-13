Путин рассказал о чтении сообщений Трампа в Twitter

Президент России Владимир Путин не читает сообщения своего американского коллеги Дональда Трампа в Twitter, однако знает об их содержании. Об этом сам Путин сообщил в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, передает РИА Новости.

Президент России сказал, что у него «нет никакого Twitter» и он не следит за блогами политиков, однако о содержании постов Трампа ему периодически сообщают.

В том же интервью Путин рассказал о том, что Трамп не может нормализовать отношения с Россией из-за внешнеполитической ситуации в США. При этом власти страны не имеют претензий к Трампу из-за проблем в отношениях Вашингтона и Москвы, поскольку тот «еще в ходе предыдущей предвыборной кампании он высказывался за их нормализацию».

Ранее Путин заявил об установившихся доверительных деловые отношениях с Трампом, выразив надежду на улучшение отношений между странами.

Глава Белого дома в свою очередь понадеялся на дружбу с Россией, добавив однако, что придерживается жесткого подхода к Москве.