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Путин рассказал о чтении сообщений Трампа в Twitter 

Lenta.ru + ещё 4 8 часов назад
Президент России Владимир Путин не читает сообщения своего американского коллеги Дональда Трампа в Twitter, однако знает об их содержании. Об этом сам Путин сообщил в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, передает РИА Новости.
Президент России сказал, что у него «нет никакого Twitter» и он не следит за блогами политиков, однако о содержании постов Трампа ему периодически сообщают.
В том же интервью Путин рассказал о том, что Трамп не может нормализовать отношения с Россией из-за внешнеполитической ситуации в США. При этом власти страны не имеют претензий к Трампу из-за проблем в отношениях Вашингтона и Москвы, поскольку тот «еще в ходе предыдущей предвыборной кампании он высказывался за их нормализацию».
Ранее Путин заявил об установившихся доверительных деловые отношениях с Трампом, выразив надежду на улучшение отношений между странами.
Глава Белого дома в свою очередь понадеялся на дружбу с Россией, добавив однако, что придерживается жесткого подхода к Москве.
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Комментарии
Политика , Видео , США , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости
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