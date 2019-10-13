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«Из кабинета в поле»: в МЧС рассказали о процессе реорганизации ведомства 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
«Из кабинета в поле»: В МЧС рассказали о реорганизации
Фото: МЧС России
Ни один из сотрудников не будет уволен из-за перехода на новую организационно-штатную структуру, добавили в ведомстве.
Сотрудников МЧС РФ, которые работали на «кабинетных» должностях, переподготовят и усилят ими части пожарных и спасателей. О реорганизации сообщил заместитель главы ведомства Андрей Гурович.
По его словам, ни один из сотрудников не будет уволен из-за перехода на новую организационно-штатную структуру.
«Задача этой реформы — высвободить обеспечивающих специалистов и постараться максимально их направить на реагирующие подразделения», — подчеркнул Гурович.
Он добавил, что некоторые люди просто перейдут «в поле из кабинетов». Сотрудниками обеспечения будут усилены функциональные подразделения, а именно — пожаротушение, спасение, спасение на водах и надзор. Ожидается, что благодаря реорганизации работа ведомства изменится в лучшую сторону.
Перевод территориальных органов и силы МЧС РФ на новую организационно-штатную структуру начался в апреле текущего года. Она станет типовой для всех главков уже с 1 января.
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Политика , Общество , Андрей Гурович , МЧС
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