Кремль прокомментировал идею возвращения смертной казни

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле прокомментировали возможность возвращения смертной казни в РФ 

Аргументы Недели + ещё 5 44 минуты назад
В субботу, 12 октября, в Кремле прокомментировали возможность возвращения в России смертной казни. Соответствующую информацию предоставил сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В СПЧ выступили против введения смертной казни
По словам Пескова, вопрос возвращения смертной казни в Российской Федерации в настоящий момент не обсуждается, передает ТАСС.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрец Клишас заявил, что для возвращения в России смертной казни нет никаких правовых оснований, несмотря на то, что чувства жителей Саратова абсолютно понятны после жестокого убийства девятилетней школьницы.
Аргументы Недели: последние новости
Путин и Пашинян провели телефонные переговоры Путин и Пашинян провели телефонные переговоры Минобороны Германии: остановить "Северный поток – 2" невозможно Минобороны Германии: остановить "Северный поток – 2" невозможно Путин рассказал, от кого зависит мир на Украине Путин рассказал, от кого зависит мир на Украине
Политика , Видео , Другое , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Начальник колонии избил заключенного и поплатился
Начальник колонии избил заключенного и поплатился10
В «Артеке» умер ребенок
В «Артеке» умер ребенок128
Убийцу девочки тайно вывезли из Саратова
Убийцу девочки тайно вывезли из Саратова225
Трое напали на чемпиона мира по каратэ на Урале
Трое напали на чемпиона мира по каратэ на Урале7
Путин назвал условие вывода войск из Сирии
Путин назвал условие вывода войск из Сирии42
Видео
Названо число погибших россиян в Ан-72
00:43
Названо число погибших россиян в Ан-72
Происшествия Катастрофы
В Instagram Заворотнюк появилось новое фото
05:48
В Instagram Заворотнюк появилось новое фото
Шоу-бизнес
В «Артеке» умер ребенок
00:27
В «Артеке» умер ребенок
Происшествия
Кремль прокомментировал идею возвращения смертной казни
02:13
Кремль прокомментировал идею возвращения смертной казни
Политика Другое
Начальник колонии избил заключенного и поплатился
00:51
Начальник колонии избил заключенного и поплатился
Происшествия
Стало известно о новой жертве бойни в Керчи
04:41
Стало известно о новой жертве бойни в Керчи
Происшествия
Астрономы показали видео со вспышкой чёрной дыры
00:37
Астрономы показали видео со вспышкой чёрной дыры
Наука и техника Наука
«Касается всех»: Путин попросил иностранцев на выход из Сирии
04:04
«Касается всех»: Путин попросил иностранцев на выход из Сирии
Политика
Убийцу девочки тайно вывезли из Саратова
00:43
Убийцу девочки тайно вывезли из Саратова
Происшествия
Додон выполнил данное Путину обещание
02:26
Додон выполнил данное Путину обещание
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение