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Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия 

RT на русском + ещё 2 54 минуты назад
Путин призвал освободить САР от иностранного присутствия
Фото: Reuters
Российский лидер Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya заявил, что все, кто находится в Сирии нелегитимно, должны покинуть её территорию.
«Все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирийской Арабской Республики, нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств. Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооружённых сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется», — сказал он.
Президент подчеркнул, что в настоящее время этот вопрос абсолютно открыто обсуждается со всеми партнёрами России.
«И с иранскими партнёрами, и с турецкими, неоднократно говорили об этом и американским нашим партнёрам… И так же, как сейчас я вам скажу, я говорил открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия и территориальная целостность Сирийской Арабской Республики должна быть полностью восстановлена», — добавил он.
Ранее Путин призвал Иран и Саудовскую Аравию не использовать сирийскую территорию как площадку для противоборства.
Как подчёркивал президент России, американские вооружённые силы находятся в Сирии незаконно.
Он отмечал: Россия будет исходить из того, что принятое президентом США Дональдом Трампом решение о выводе военных будет реализовано и доведено до конца.
Полное интервью с президентом России Владимиром Путиным читайте на сайте RT в воскресенье, 13 октября.
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Комментарии1
Политика , Армия , США , Дональд Трамп , Владимир Путин , Sky News , Сирия
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