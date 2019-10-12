Путин призвал освободить САР от иностранного присутствия

Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия

Российский лидер Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya заявил, что все, кто находится в Сирии нелегитимно, должны покинуть её территорию.

«Все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирийской Арабской Республики, нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств. Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооружённых сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется», — сказал он.

Президент подчеркнул, что в настоящее время этот вопрос абсолютно открыто обсуждается со всеми партнёрами России.

«И с иранскими партнёрами, и с турецкими, неоднократно говорили об этом и американским нашим партнёрам… И так же, как сейчас я вам скажу, я говорил открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия и территориальная целостность Сирийской Арабской Республики должна быть полностью восстановлена», — добавил он.

Ранее Путин призвал Иран и Саудовскую Аравию не использовать сирийскую территорию как площадку для противоборства.

Как подчёркивал президент России, американские вооружённые силы находятся в Сирии незаконно.

Он отмечал: Россия будет исходить из того, что принятое президентом США Дональдом Трампом решение о выводе военных будет реализовано и доведено до конца.

Полное интервью с президентом России Владимиром Путиным читайте на сайте RT в воскресенье, 13 октября.