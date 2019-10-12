Додон выполнил данное Путину обещание

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Додон отправил Путину на день рождения бочки со своим вином 

RT на русском 54 минуты назад
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отправил президенту России Владимиру Путину вино на день рождения.
«Свое слово я сдержал, бочки с вином, которое я изготовил сам, мы доставили в Москву. Дело в том, что президент Молдавии летает не специальным бортом, а обыкновенным рейсом и привезти их в Ашхабад было непросто. О чем я проинформировал президента России, когда поздравлял его в столице Туркмении», — приводит ТАСС слова Додона.
Путин не получил обещанный подарок от Додона
По словам Додона, Путин не раз хвалил молдавское вино.
В 2017 Додон в подарок российском президенту привёз несколько десятков бутылок вина.
7 октября 2019 года Путину исполнилось 67 лет.
RT на русском: последние новости
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Политика , Видео , Игорь Додон , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Молдова , Москва
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