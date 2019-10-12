Додон выполнил данное Путину обещание

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отправил президенту России Владимиру Путину вино на день рождения.
«Свое слово я сдержал, бочки с вином, которое я изготовил сам, мы доставили в Москву. Дело в том, что президент Молдавии летает не специальным бортом, а обыкновенным рейсом и привезти их в Ашхабад было непросто. О чем я проинформировал президента России, когда поздравлял его в столице Туркмении», — приводит ТАСС слова Додона.
По словам Додона, Путин не раз хвалил молдавское вино.
В 2017 Додон в подарок российском президенту привёз несколько десятков бутылок вина.
7 октября 2019 года Путину исполнилось 67 лет.