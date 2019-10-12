Эксперт оценил слова Зеленского о шоке Европы от поведения Порошенко 

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании экс-главы государства Петра Порошенко возглавить новый «Майдан».
По словам Минченко, Зеленский преувеличивает значение Киева для европейских лидеров. По мнению эксперта, с их стороны нет ни особого «напряжения» в отношении Порошенко, ни особого восторга по отношению к нынешнему президенту.
"Европейцы хотят поскорее забыть об украинской теме, чтобы не было раздражающего фактора", — отметил политолог в комментарии RT.
Также он добавил, что Порошенко стремится проявлять любую политическую активность, которая могла бы помочь ему избежать уголовного преследования.
Ранее Зеленский заявил, что европейские лидеры в шоке от того, что происходит с Порошенко. По словам действующего президента Украины, Порошенко хочет стать лидером нового «Майдана», однако это его ошибка.