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Фадеев призвал власти России и США развивать «народную дипломатию» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Россию и США призвали развивать «народную дипломатию»
Фото: РИА Новости
Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев призвал «не думать о сложностях в политике, а развивать народную дипломатию между Россией и США».
Открывая первый Российско-американский муниципальный форум, организатором которого выступила ОП РФ, Фадеев заявил, что «международная деятельность — это одно из важнейших направлений работы Общественной палаты».
«Мы ведем ее на уровне общественных и негосударственных организаций, на уровне муниципалитетов. Российско-американские отношения переживали разные времена. Сейчас не самые лучшие отношения на государственном уровне», — отметил Фадеев.
Глава ОП РФ напомнил о программе совместного экспериментального полета советского космического корабля «Союз-19» и американского космического корабля «Аполлон», который состоялся в 1975 году.
«Это было огромное событие, которое показало, что российско-американские отношения перешли в другую фазу. И сейчас на орбите работают совместные экипажи, что бы ни происходило в политической сфере. Мы должны уподобиться российским и американским астронавтам. Не надо думать о сложностях в политике, нам нужно развивать народную дипломатию», — сказал Фадеев.
Как ранее писал ФедералПресс,11 октября в рамках форума в Москву приехали делегации из Техаса, Флориды, Нью-Мексико и других американских штатов, чтобы осудить совместные проекты и отношения между городами-побратимами.
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Комментарии
Политика , Валерий Фадеев , Общественная палата России , ФедералПресс , США
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