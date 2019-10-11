Песков ответил Зеленскому

Песков прокомментировал возможность изменения минских соглашений

Минские соглашения должны выполняться в той последовательности, в которой были согласованы всеми участниками процесса.

Песков заявил, что в настоящее время изменение последовательности выполнения пунктов минского договора никто не обсуждает. Минские соглашения должны выполняться так, как это согласовано всеми участниками процесса. По словам Пескова, единственный вариант, при котором минские соглашения могут быть пересмотрены, это если кто-то из участников процесса покинет существующий формат, пишет РБК.