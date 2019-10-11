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Песков прокомментировал возможность изменения минских соглашений 

Капитал страны + ещё 3 35 минут назад
Песков ответил Зеленскому
Фото: ТАСС
Минские соглашения должны выполняться в той последовательности, в которой были согласованы всеми участниками процесса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его не устраивают минские соглашения. Точнее, украинского лидера не устраивает последовательность шагов, прописанных в документе.
Песков заявил, что в настоящее время изменение последовательности выполнения пунктов минского договора никто не обсуждает. Минские соглашения должны выполняться так, как это согласовано всеми участниками процесса. По словам Пескова, единственный вариант, при котором минские соглашения могут быть пересмотрены, это если кто-то из участников процесса покинет существующий формат, пишет РБК.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский
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