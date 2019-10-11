Клишас выступил против возвращения смертной казни в России

Андрей Клишас. России нет никаких правовых оснований, чтобы вернуть смертную казнь, однако он понимает чувства жителей Саратова . Об этом заявил председатель комитета Совфеда

«В связи с трагедией в Саратове снова поднят вопрос о возвращении смертной казни для возвращения смертной казни нет правовых оснований», — сказал он.

Сам сенатор выступает против возвращения высшей меры наказания. Он также напомнил, что ранее Конституционный суд России также заявил о невозможности возвращения данной меры наказания. Он подчеркнул, что даже в случае, если присяжные вынесут обвинительный приговор, это не откроет возможность для применения смертной казни, пишет РИА Новости.

Ранее главный редактор телеканала RT заявила, что в России необходимо ужесточить Уголовный кодекс. Она считает, что все судимые люди за педофилию должны пожизненно сидеть в тюрьме, потому что такие люди не исправляются.