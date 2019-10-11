В МИД России заявили о «визовом произволе» Эстонии

МИД России отказ Эстонии во въезде четырём активистам «Молодой гвардии Единой России» назвали недружественной акцией, отметив, что без ответа такие действия не останутся.

По данным российского МИД, члены организации были внесены в список лиц, которым на протяжении десяти лет запрещено въезжать на территорию республики.

«Считаем, что отказ во въезде в Шенгенскую зону активистам российской НКО является очередной недружественной акцией визового произвола, к которому Эстония регулярно прибегает в отношении неугодных ей представителей гражданского общества, а также историков и журналистов из России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действия эстонских властей не будут оставлены «без ответа».

ОБСЕ и Также дипведомство призвало профильные правозащитные структуры ООН Совета Европы обратить на произошедшее «самое пристальное внимание».

Ранее российская журналистка Юлия Юзик, задержанная в Тегеране из-за проблем с визой, вернулась в Москву.