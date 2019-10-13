МИД России выступил с обвинением

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МИД РФ обвинил США в попытке подрыва работы ООН 

Парламентская газета + ещё 9 55 минут назад
Соединённые Штаты Америки пытаются подорвать работу ООН, о чём свидетельствует задолженность страны перед всемирной организацией, считают в Министерстве иностранных дел России. Об этом сообщается на официальном сайте МИД.
Как следует из сообщения ведомства, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш информировал представителей нью-йоркского дипкорпуса о серьезном ухудшении финансового положения ООН. По состоянию на 9 октября более 50 государств-членов, включая США, не выплатили взносы в бюджеты всемирной организации. Таким образом, уже в ноябре у ООН могут возникнуть серьёзные денежные трудности.
В МИД РФ отметили, что главным неплательщиком на протяжении последнего времени являются США. Долг страны перед регулярным бюджетом ООН уже превысил один миллиард долларов.
«Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу Организации: наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций задействуются и финансовые рычаги», — говорится в сообщении ведомства.
В МИД подчеркнули, что Россия входит в число добросовестных плательщиков взносов — все платежи были выполнены вовремя, а начисленные взносы погашены в полном объёме. Москва призывает к такой же бюджетной дисциплине и другие страны-участницы ООН.
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Комментарии72
Политика , Видео , Антониу Гутерреш , МИД , ООН , США
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