МИД России выступил с обвинением

МИД РФ обвинил США в попытке подрыва работы ООН

Как следует из сообщения ведомства, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш информировал представителей нью-йоркского дипкорпуса о серьезном ухудшении финансового положения ООН. По состоянию на 9 октября более 50 государств-членов, включая США, не выплатили взносы в бюджеты всемирной организации. Таким образом, уже в ноябре у ООН могут возникнуть серьёзные денежные трудности.

В МИД РФ отметили, что главным неплательщиком на протяжении последнего времени являются США. Долг страны перед регулярным бюджетом ООН уже превысил один миллиард долларов.

«Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу Организации: наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций задействуются и финансовые рычаги», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД подчеркнули, что Россия входит в число добросовестных плательщиков взносов — все платежи были выполнены вовремя, а начисленные взносы погашены в полном объёме. Москва призывает к такой же бюджетной дисциплине и другие страны-участницы ООН.