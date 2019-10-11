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Путин заявил, что Россия будет «спокойно реагировать» на учения НАТО 

RT на русском 54 минуты назад
Путин рассказал о реакции РФ на учения НАТО
Фото: РИА Новости
Россия не приветствует попытки нагнетания у своих границ со стороны НАТО, но будет реагировать спокойно на учения. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, говоря о предстоящих учениях альянса.
«Что касается учений НАТО — надо посмотреть, как нам на это реагировать», — сказал он.
Путин напомнил, что Россия недавно провела учения и сделала это «не вблизи границ НАТО», а специально в глубине страны.
«У нас там свыше ста тысяч человек принимали участие, 128 тыс. человек принимали участие. Поэтому попытки нагнетания у наших границ мы не приветствуем, мы считаем, что это вредно, но будем реагировать спокойно», — указал президент в ходе заседания глав стран СНГ.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко в ходе саммита СНГ в Ашхабаде выразил обеспокоенность предстоящими учениями НАТО в Европе.
В начале октября американский конгрессмен Джон Гараменди заявил, что США планируют провести крупнейшие со времён холодной войны учения в Европе.
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Комментарии
Политика , Армия , Александр Лукашенко , Владимир Путин , НАТО
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