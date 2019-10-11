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Путин сказал, от кого зависит мир на Украине 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 48 минут назад
Путин сказал, от кого зависит мир на Украине
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Ашхабаде заявил, что мир на Украине будет зависеть от людей во власти, способных реализовывать обещания, данные украинцам.
«Я полагаю, что нам нужно поддерживать даже не конкретных политиков, а нужно поддерживать политику, направленную на достижение мира. Но в значительной степени это будет зависеть от тех людей, которые сейчас оказались у власти, от их способности реализовывать собственные пожелания, обещания, данные украинскому народу», — передает официальный сайт Кремля слова Путина.
Напомним, ранее в пятницу Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод подразделений в рамках развода сил в Донбассе из-за позиции украинских националистических формирований.
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Политика , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Ашхабад
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