Путин сказал, от кого зависит мир на Украине

Президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Ашхабаде заявил, что мир на Украине будет зависеть от людей во власти, способных реализовывать обещания, данные украинцам. «Я полагаю, что нам нужно поддерживать даже не конкретных политиков, а нужно поддерживать политику, направленную на достижение мира. Но в значительной степени это будет зависеть от тех людей, которые сейчас оказались у власти, от их способности реализовывать собственные пожелания, обещания, данные украинскому народу», — передает официальный сайт Кремля слова Путина. Напомним, ранее в пятницу Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод подразделений в рамках развода сил в Донбассе из-за позиции украинских националистических формирований.

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