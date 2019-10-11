В Госдуме рассказали, как относятся к смертной казни

В Госдуме поддержали возвращение смертной казни для педофилов-убийц

«Есть законопроект о возвращении смертной казни для педофилов, действия которых привели к смерти ребенка. На мой взгляд, нужно снимать мораторий. Но есть внешнеполитическое препятствие», — сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по законодательству Михаил Емельянов.

Так он прокомментировал призывы ужесточить наказание для педофилов-убийц, прозвучавшие после гибели 9-летней девочки.

«Ведь существует законопроект, который в свое время вносила группа коллег во главе с депутатом от Саратовской области Евгением Примаковым — о снятии моратория на смертную казнь. И это не единственная такая инициатива. Несколько лет назад наша фракция, «Справедливая Россия», также вносила законопроект о возвращении смертной казни для осужденных за терроризм, и в случаях, когда действия педофила повлекли смерть ребенка. Жестокое убийство 9-летней Лизы Киселевой в Саратове как раз подпадало бы под такой закон», — подчеркнул первый зампредседателя профильного комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Михаил Емельянов.

«Но есть препятствие — членство России в Совете Европы и в ПАСЕ, которое предполагает отказ от смертной казни. Так что причины неприятия таких инициатив — сугубо внешнеполитические, — добавил собеседник. — Будем настаивать на принятии этого законопроекта».

Напомним, что предполагаемый убийца 9-летней девочки признался в совершенном преступлении. Мужчина шесть раз был судим за кражи, разбой и изнасилование, и находился в поле зрения правоохранительных органов с 20-летнего возраста.

«Хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство Родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству», — написал в Facebook депутат от «Единой России» Евгений Примаков.

С ним согласна представительница КПРФ Ольга Алимова , так же, как и Примаков, представляющая в Думе Саратовскую область.

«Если бы смертная казнь карала педофилов, убийц, насильников, террористов, то горе не приходило бы в наши дома, — цитирует Алимову пресс-служба Госдумы. — Пока в стране не наступит неотвратимость наказания, подобное будет возвращаться в наши города и села.

Первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, депутат от «Единой России» Ольга Окунева считает, что смертная казнь, напротив, могла бы стать легким «освобождением от ответственности».

«Люди, которые совершили страшное преступление, не надо так быстро освобождать, — сказала депутат Окунева газете ВЗГЛЯД. — Такая мера, как пожизненное заключение, это способ того, чтобы люди на протяжении всей жизни несли ответственность».

Напомним, что, как сообщает Life, убийца Лизы Киселевой ранее отбыл четыре тюремных срока. Утверждается, что за развратные действия в отношении несовершеннолетнего, мужчину осудили на год лишения свободы, но вышел он через восемь месяцев.

«Мы вносили законопроект, он сейчас находится в профильном комитете Госдумы — о том, что преступления такого характера не должны иметь срока давности, — рассказала Окунева. — Не всегда ребенок, несовершеннолетний может рассказать о том, что произошло с ним. Не всегда он может защитить себя, откровенно рассказав все своим родителям или другим законным представителям. Безусловно, преступления, подобные тому, что произошло в Саратове, вызывают очень большой резонанс. Как один из тех, кто входит в число авторов, мы должны рассматривать вопрос по мерам ответственности».

Убийство Лизы Киселевой вызвало серьезный общественной резонанс. За возвращение смертной казни за подобного рода преступления высказался телеведущий Владимир Соловьев и главный редактор RT Маргарита Симоньян

На портале Change.org появилась петиция, автор которой высказывается за возвращение смертной казни или введение «гарантированного пожизненного заключения» за доказанные преступления против жизни детей. К настоящему моменту под обращением подписались почти 14,5 тысяч человек.