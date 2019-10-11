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Косачев прокомментировал пресс-марафон Зеленского 

РИА Новости + ещё 2 8 минут назад
В Совфеде прокомментировали пресс-марафон Зеленского
Фото: Reuters
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что ему импонировало то, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами не впадал в милитаристский пафос, в отличие от его предшественника Петра Порошенко, а четко назвал себя "президентом мира", ради чего и был избран народом.
Первая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского прошла в необычном формате "пресс-марафона": 14 часов украинский лидер отвечал на вопросы на киевском рынке еды, установив рекорд по времени общения с журналистами.
"Импонировало то, что он, в отличие от своего предшественника, не впадал в милитаристский пафос, а четко назвал себя "президентом мира", ради чего его, собственно, и выбрал народ, и что и является его идеологией", — написал Косачев в Facebook.
По мнению российского сенатора, Зеленский в ходе пресс-конференции сделал упор на достижение мира и использование для этого всех возможных инструментов; акцент на людях, избрав, в частности, дипломатический путь решения конфликта; а также сделал упор на прагматизм, упомянув, например, факт, что между Украиной и Россией "поезда ходят, а самолеты не летают".
"Разумеется, не обошлось без заведомо обессмысленных тезисов, вроде намерения обсуждать тему Крыма в рамках "нормандского формата", либо о целесообразности личной встречи с президентом России (Владимиром) Путиным для того, чтобы была прекращена война (а война у Украины якобы с Россией, хотя, почему-то, именно к "агрессору" украинцы едут на заработки и именно с ним нужно восстановить то же авиасообщение, поскольку это нужно людям)", — отметил Косачев.
Однако, по мнению сенатора, Зеленский, в целом, "старался отстаивать те тезисы, которые его привели к власти, и тем самым подтвердил наличие сохраняющегося общественного запроса на смену курса с войны на мир".
"Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать, какое сопротивление это встретит — и уже встречает — у сторонников войны до победного конца. Посмотрим, чья возьмет. В стране, где ключевые вопросы решаются улицей, а не диалогом политических сил, возможно все", — заключил Косачев.
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Комментарии
Политика , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Константин Косачев , Совет Федерации
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