«Никакой радости»: Путин обеспокоен приближением НАТО

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«Никакой радости»: Путин о приближении НАТО к границам России 

Рамблер + ещё 7 10 минут назад
Владимир Путин заявил, что приближение НАТО к границам России «не вызывает никакой радости».
Российский лидер дал интервью сразу трем телеканалам — RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.
Журналисты спросили у него, чувствует ли Москва угрозу от продвижения НАТО в сторону российских границ.
«Чувствуем, конечно. Мы всегда это чувствовали, всегда об этом говорили. А нам всё время отвечали: «Вы не бойтесь, это не против вас и ничего здесь страшного нет, потому что НАТО трансформируется, это уже совсем не военная организация, она неагрессивный характер носит и так далее», — ответил Путин.
По словам президента РФ, устав Североатлантического альянса никто не менял, и он остается военным союзом государств.
«Это военный блок. И конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашим границам, никакой радости это у нас не вызывает», — сказал Путин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ведущий германского телеканала ЦДФ объявил зрителям о начавшейся войне России с НАТО и вводе российских войск в Эстонию.
Комментарии136
Политика , Армия , Видео , Войска , Владимир Путин , НАТО , Sky News
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