«Никакой радости»: Путин обеспокоен приближением НАТО

«Никакой радости»: Путин о приближении НАТО к границам России

Российский лидер дал интервью сразу трем телеканалам — RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

Журналисты спросили у него, чувствует ли Москва угрозу от продвижения НАТО в сторону российских границ.

«Чувствуем, конечно. Мы всегда это чувствовали, всегда об этом говорили. А нам всё время отвечали: «Вы не бойтесь, это не против вас и ничего здесь страшного нет, потому что НАТО трансформируется, это уже совсем не военная организация, она неагрессивный характер носит и так далее», — ответил Путин.

По словам президента РФ, устав Североатлантического альянса никто не менял, и он остается военным союзом государств.

«Это военный блок. И конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашим границам, никакой радости это у нас не вызывает», — сказал Путин.