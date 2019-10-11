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МИД России призвал стороны на севере Сирии проявлять максимальную сдержанность 

Вечерняя Москва 2 часа назад
МИД призвал стороны на севере Сирии к сдержанности
Фото: РИА Новости
Москва призывает к обеспечению безопасности гражданского населения на северо-востоке Сирии и недопущению дестабилизации дальнейшей ситуации в региона. Об этом говорится в сообщении, распространенном 11 октября МИД России.
— В этой связи призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность и тщательно выверять предпринимаемые шаги, в полной мере уважая суверенитет, единство и территориальную целостность Сирии, — подчеркнули в ведомстве.
Там подчеркнули, что вооруженные столкновения и эскалация насилия на берегу реки Евфрат вызывают серьезную обеспокоенность, а также представляют опасность для гражданского населения, передает РИА Новости.
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Политика , МИД , РИА Новости , Москва , Сирия
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