МИД призвал стороны на севере Сирии к сдержанности

МИД России призвал стороны на севере Сирии проявлять максимальную сдержанность

Москва призывает к обеспечению безопасности гражданского населения на северо-востоке Сирии и недопущению дестабилизации дальнейшей ситуации в региона. Об этом говорится в сообщении, распространенном 11 октября МИД России

— В этой связи призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность и тщательно выверять предпринимаемые шаги, в полной мере уважая суверенитет, единство и территориальную целостность Сирии, — подчеркнули в ведомстве.

Там подчеркнули, что вооруженные столкновения и эскалация насилия на берегу реки Евфрат вызывают серьезную обеспокоенность, а также представляют опасность для гражданского населения, передает РИА Новости.