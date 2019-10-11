Трамп назначил нового посла в России

Названо имя будущего посла США в России

Как сообщил источник в госдепартаменте США, Россия согласилась на аккредитацию Салливана в качестве главы дипломатической миссии, передает РИА «Новости».

3 октября Джон Хантсман завершил работу в России в должности американского посла и вернулся домой. Хантсман заявил, что будет скучать по России, несмотря на то, что за последние два года американское посольство стало участником «дипломатической окопной войны».