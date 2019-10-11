Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД России прокомментировал взрыв на иранском танкере в Красном море 

Вечерняя Москва 29 минут назад
Москва прокомментировала взрыв на иранском танкере
Фото: МИД РФ
Говорить о том, что причастен к взрыву на иранском танкере в Красном море, преждевременно. Тегеран продолжает выяснить обстоятельства ЧП, заявил директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в пятницу, 11 октября.
По его словам, на данный момент нет каких-либо доказательств, подтверждающих причастность какой-либо стороны к инциденту. Он призвал дождаться итогов расследования происшествия, пишет РИА Новости.
Напомним, утром 11 октября на иранском танкере Sanitized прогремел взрыв. Это произошло в 60 милях от портового города Джидда в Саудовской Аравии.
В результате разлилась нефть, серьезно загрязнившая окружающую среду. При этом экипаж судна не пострадал и находится в безопасности. Не исключено, что речь может идти о теракте.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Вечерняя Москва: последние новости
Владимир Путин провел кадровые перестановки в Кремле Владимир Путин провел кадровые перестановки в Кремле Юмашева заявила, что США не могли не знать о ее депутатском статусе Юмашева заявила, что США не могли не знать о ее депутатском статусе Губернатор Иркутской области предложил повысить себе зарплату почти вдвое Губернатор Иркутской области предложил повысить себе зарплату почти вдвое
Политика , Замир Кабулов , МИД , РИА Новости , Тегеран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове229
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Путин объяснил выход США из ДРСМД4
Путин рассказал об отношении к либерализму
Путин рассказал об отношении к либерализму83
Появилась петиция с требованием казнить убийцу школьницы
Появилась петиция с требованием казнить убийцу школьницы173
ВСУ сбили беспилотник ОБСЕ
ВСУ сбили беспилотник ОБСЕ28
Видео
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Политика
Турция понесла потери в Сирии
01:30
Турция понесла потери в Сирии
Армия В мире
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
00:29
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
Происшествия
Китай представил боевую летающую тарелку
00:42
Китай представил боевую летающую тарелку
Оружие Армия
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
01:43
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
Происшествия
Украинский тупик
00:47
Украинский тупик
В мире Статьи
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
00:31
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
Происшествия Статьи
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение