Москва прокомментировала взрыв на иранском танкере

Говорить о том, что причастен к взрыву на иранском танкере в Красном море, преждевременно. Тегеран продолжает выяснить обстоятельства ЧП, заявил директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в пятницу, 11 октября.
По его словам, на данный момент нет каких-либо доказательств, подтверждающих причастность какой-либо стороны к инциденту. Он призвал дождаться итогов расследования происшествия, пишет РИА Новости.
Напомним, утром 11 октября на иранском танкере Sanitized прогремел взрыв. Это произошло в 60 милях от портового города Джидда в Саудовской Аравии.
В результате разлилась нефть, серьезно загрязнившая окружающую среду. При этом экипаж судна не пострадал и находится в безопасности. Не исключено, что речь может идти о теракте.