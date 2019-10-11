Москва прокомментировала взрыв на иранском танкере

МИД России прокомментировал взрыв на иранском танкере в Красном море

По его словам, на данный момент нет каких-либо доказательств, подтверждающих причастность какой-либо стороны к инциденту. Он призвал дождаться итогов расследования происшествия, пишет РИА Новости.

Напомним, утром 11 октября на иранском танкере Sanitized прогремел взрыв. Это произошло в 60 милях от портового города Джидда в Саудовской Аравии.

В результате разлилась нефть, серьезно загрязнившая окружающую среду. При этом экипаж судна не пострадал и находится в безопасности. Не исключено, что речь может идти о теракте.