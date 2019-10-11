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Путин рассказал о «пощипывании» за слова о либерализме 

Рамблер + ещё 6 13 минут назад
Президент России Владимир Путин заявил, что не является противником либерализма, но в то же время выступает за «устоявшиеся» российские традиции. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», ранее на пресс-конференции по итогам G20 Путин заявил, что либеральная идея в целом привлекательна, но слишком многогранна и «начинает поедать сама себя». Президент тогда упомянул миграцию и рассказал, что в некоторых странах Европы родителей просят не отправлять дочерей в школу в юбках «в целях безопасности». Также, по словам Путина, представители либеральной идеи навязывают школам необходимость «определенного так называемого сексуального воспитания».
До этого в интервью газете Financial Times Путин говорил, что современная либеральная идея себя изжила, а основанные на Библии традиционные ценности — «стабильнее, важнее для миллионов людей».
О либерализме президент снова высказался на заседании совета глав-государств СНГ.
«Вы, наверное, обратили внимание: пытаются меня пощипывать по поводу того, что я говорил о либерализме. Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, веками, устоявшиеся культурные формы взаимодействия», — заявил Путин.
Президент считает, что у России нет никаких оснований не дорожить своими традициями, не развивать и не поддерживать их.
Ранее Путин объяснял, что его заявления о либерализме неправильно интерпретировали. По словам президента, он хотел донести, что либеральная модель не имеет права на доминирование и ее нельзя считать единственно верной для всех в мире.
Комментарии83
Политика , Видео , Владимир Путин , Financial Times
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