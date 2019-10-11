Путин: ничего против либерализма не имею

«Вы, наверное, обратили внимание — пытаются там меня пощипывать по поводу того, что я говорил о либерализме. Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, свои веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия», — сказал Путин.

Президент отметил, что эти традиции нужно развивать.

«И почему мы не должны этим дорожить и почему не должны развивать и поддерживать это? Нет никаких оснований», — сказал российский лидер.

В июне Путин в беседе с американским изданием Financial Times заявил, что, по его мнению, «так называемая» либеральная идея себя изжила.