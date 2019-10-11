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Путин: ничего против либерализма не имею 

RT на русском + ещё 3 40 минут назад
Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ заявил, что не имеет ничего против либерализма.
«Вы, наверное, обратили внимание — пытаются там меня пощипывать по поводу того, что я говорил о либерализме. Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, свои веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия», — сказал Путин.
Президент отметил, что эти традиции нужно развивать.
«И почему мы не должны этим дорожить и почему не должны развивать и поддерживать это? Нет никаких оснований», — сказал российский лидер.
В июне Путин в беседе с американским изданием Financial Times заявил, что, по его мнению, «так называемая» либеральная идея себя изжила.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позднее пояснил, что президенту близки идеи либерализма, однако он против их принудительного навязывания.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Совет глав государств СНГ
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