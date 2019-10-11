Крым назвал подачкой воду с Украины

Крым назвал подачкой поставку воды с Украины

Крым отреагировал на слова украинского президента Владимира Зеленского о поставке днепропетровской воды на полуостров. Украинский лидер заявил, что страна не собирается подавать воду в Крым Северным каналом, а Россия этот вопрос не поднимала.

На это глава украинской общины Республики Крым Анастасия Гридчина ответила, что Крым не нуждается в подачках Украины, выразив этим общее мнение, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен вынести вопрос о возвращении в состав страны Крыма на саммит в «нормандском формате». Помимо России и самой Украины его участниками также являются Германия и Франция.