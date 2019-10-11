Захарова прокомментировала репост Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя тот факт, что американский президент Дональд Трамп процитировал в Twitter слова ведущего радио Sputnik, заявила, что в американском обществе растет спрос на альтернативные источники информации, чем и объясняется популярность и доверие к российским СМИ.
Ранее Трамп процитировал на своей странице в Twitter слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку по поводу информатора, рассказавшего о разговоре американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Ощущение недоверия (к СМИ в США) присутствует на различных уровнях. Это объясняет популярность с одной стороны и неприязнь с другой стороны и мейнстримовских СМИ, и целого ряда представителей политического истеблишмента в Штатах к альтернативным СМИ, в частности, к российским. Испаноязычные и англоязычные службы (российских СМИ) действительно набирают большую популярность аудитории, их цитируют, им доверяют, потому что они не предвзяты, они не показывают заведомо ангажированные в ту или иную стороны материалы и репортажи, они пытаются предложить факты для того, чтобы зритель сам сделал соответствующий выбор", — заявила Захарова российским журналистам.
"Это мы только сейчас поняли, что есть недоверие в США к американским, вообще в принципе в мире американским или к западным СМИ… на самом деле этому посвящено большое количество художественных произведений в самих западных странах", — сказала она.
Дипломат отметила, что в западном мире уже давно предпринимаются попытки осмыслить на философском уровне, "кто кем управляет и в какой степени "четвертая власть" является элементом демократии или чем-то живущим по совершенным законам, у нас этому начали удивляться, придавать этому значение только сейчас, общество западное пытается осмыслить эту проблему уже давно".
По ее словам, с появлением новых технологических возможностей проблема стала более явной, так как выявился диссонанс между информацией в социальных сетях и информацией в традиционных средствах массовой информации.
"Это недоверие уже давно присутствует в общественном мнении не только США, но и глобально западного мира, в том числе. Мне кажется, что Трамп и ушел в социальные сети именно потому, что к традиционным или мейнстримовским СМИ доверие подорвано по целому ряду причин, в том числе и потому, что идет распространение фейковой информации, которая не ошибочная информация, не информация, которая появляется в СМИ случайно, нет, это заведомо формирующийся несоответствующий действительности контент, который и предлагается аудитории в качестве факта, то есть это намеренное искажение реальности", — добавила она.