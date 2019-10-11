Захарова прокомментировала репост Трампа слов ведущего радио Sputnik

Владимиром Зеленским. Ранее Трамп процитировал на своей странице в Twitter слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку по поводу информатора, рассказавшего о разговоре американского лидера с президентом Украины

"Ощущение недоверия (к СМИ в США) присутствует на различных уровнях. Это объясняет популярность с одной стороны и неприязнь с другой стороны и мейнстримовских СМИ, и целого ряда представителей политического истеблишмента в Штатах к альтернативным СМИ, в частности, к российским. Испаноязычные и англоязычные службы (российских СМИ) действительно набирают большую популярность аудитории, их цитируют, им доверяют, потому что они не предвзяты, они не показывают заведомо ангажированные в ту или иную стороны материалы и репортажи, они пытаются предложить факты для того, чтобы зритель сам сделал соответствующий выбор", — заявила Захарова российским журналистам.

"Это мы только сейчас поняли, что есть недоверие в США к американским, вообще в принципе в мире американским или к западным СМИ… на самом деле этому посвящено большое количество художественных произведений в самих западных странах", — сказала она.

Дипломат отметила, что в западном мире уже давно предпринимаются попытки осмыслить на философском уровне, "кто кем управляет и в какой степени "четвертая власть" является элементом демократии или чем-то живущим по совершенным законам, у нас этому начали удивляться, придавать этому значение только сейчас, общество западное пытается осмыслить эту проблему уже давно".

По ее словам, с появлением новых технологических возможностей проблема стала более явной, так как выявился диссонанс между информацией в социальных сетях и информацией в традиционных средствах массовой информации.