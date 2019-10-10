В Софреде рассказали о судьбе «плана Маршалла» для Украины

Страны НАТО откажутся поддерживать "план Маршалла" для Украины, предлагаемый представителями Канады, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее представители Канады подготовили предложения для сессии ПА НАТО о разработке амбициозных мер поддержки Украины в масштабах "плана Маршалла".
"План Маршалла" — меры для помощи в восстановлении экономик и модернизации промышленности стран Западной Европы после Второй мировой войны, предложенные госсекретарем США Джорджем Маршаллом.
"Запад уже вложил миллиарды долларов в Украину, и где они?" — сказал Цеков РИА Новости в четверг.
Он также отметил, что непонятно, во что предлагается вкладывать — "в продолжение войны на Донбассе, в разделение страны, в дальнейшее разворовывание средств?".
Сенатор подчеркнул, что предложение Канады характеризует типичное состояние так называемых "развитых стран".
"Они абсолютно не понимают, что реально происходит в каком-либо конкретном государстве, включая Украину", — сказал Цеков.
Он полагает, что "в целом страны НАТО не поддержат это предложение".