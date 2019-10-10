В Софреде рассказали о судьбе «плана Маршалла» для Украины

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Страны НАТО не поддержат «план Маршалла» для Украины, заявили в Совфеде 

РИА Новости 2 часа назад
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Фото: flickr.com
Страны НАТО откажутся поддерживать "план Маршалла" для Украины, предлагаемый представителями Канады, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее представители Канады подготовили предложения для сессии ПА НАТО о разработке амбициозных мер поддержки Украины в масштабах "плана Маршалла".
"План Маршалла" — меры для помощи в восстановлении экономик и модернизации промышленности стран Западной Европы после Второй мировой войны, предложенные госсекретарем США Джорджем Маршаллом.
"Запад уже вложил миллиарды долларов в Украину, и где они?" — сказал Цеков РИА Новости в четверг.
Он также отметил, что непонятно, во что предлагается вкладывать — "в продолжение войны на Донбассе, в разделение страны, в дальнейшее разворовывание средств?".
Сенатор подчеркнул, что предложение Канады характеризует типичное состояние так называемых "развитых стран".
"Они абсолютно не понимают, что реально происходит в каком-либо конкретном государстве, включая Украину", — сказал Цеков.
Он полагает, что "в целом страны НАТО не поддержат это предложение".
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Политика , Джордж Маршалл , Сергей Цеков , Совет Федерации , НАТО , РИА Новости , Канада
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