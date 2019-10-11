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Володин передал Эрдогану приветственные слова от Путина 

РИА Новости + ещё 6 3 часа назад
Володин передал Эрдогану теплые слова от Путина
Фото: РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом накануне третьей Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и передал турецкому лидеру приветственные слова от президента РФ Владимира Путина, сообщила пресс-служба ГД.
Володин прибыл в пятницу в Стамбул для участия в третьей конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, которая состоится в субботу.
"В ходе официального приема президент Турции пообщался со всеми участниками III Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В рамках мероприятия состоялась встреча Вячеслава Володина и Реджепа Тайипа Эрдогана", — говорится в сообщении.
"Председатель ГД передал турецкому президенту теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина", — отмечает пресс-служба.
Володин и Эрдоган также обсудили главные темы конференции, которая пройдет 12 октября, — вопросы формирования комплексного подхода и гармонизации законодательства в борьбе с терроризмом, укрепления межрегионального взаимодействия.
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Политика , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума , Афганистан , Иран , Китай , Пакистан , Стамбул , Турция
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