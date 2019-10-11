Володин передал Эрдогану теплые слова от Путина

Володин передал Эрдогану приветственные слова от Путина

Китая, Ирана, Володин прибыл в пятницу в Стамбул для участия в третьей конференции спикеров парламентов Афганистана Пакистана , России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, которая состоится в субботу.

"В ходе официального приема президент Турции пообщался со всеми участниками III Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В рамках мероприятия состоялась встреча Вячеслава Володина и Реджепа Тайипа Эрдогана", — говорится в сообщении.

"Председатель ГД передал турецкому президенту теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина", — отмечает пресс-служба.

Володин и Эрдоган также обсудили главные темы конференции, которая пройдет 12 октября, — вопросы формирования комплексного подхода и гармонизации законодательства в борьбе с терроризмом, укрепления межрегионального взаимодействия.