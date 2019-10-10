Путин посетит ОАЭ 15 октября

"Во вторник состоится государственный визит в ОАЭ. Программа предусматривает беседы с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном", — сказал Ушаков на брифинге.

"Состоится обмен мнениями по вопросам региональной проблематики с акцентом на ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене, обстановку в регионе Персидского залива", — добавил он.

Ушаков отметил, что после переговоров Путин и наследный принц Абу-Даби встретятся с представителями российских и эмиратских деловых кругов.