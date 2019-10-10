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Путин посетит ОАЭ 15 октября 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Путин посетит ОАЭ
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин посетит 15 октября Объединенные Арабские Эмираты, на встречах с руководством страны будет обсуждаться ситуация в Сирии, Ливии, Йемене и зоне Персидского залива, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Во вторник состоится государственный визит в ОАЭ. Программа предусматривает беседы с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном", — сказал Ушаков на брифинге.
"Состоится обмен мнениями по вопросам региональной проблематики с акцентом на ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене, обстановку в регионе Персидского залива", — добавил он.
Ушаков отметил, что после переговоров Путин и наследный принц Абу-Даби встретятся с представителями российских и эмиратских деловых кругов.
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Политика , Африка , Ближний Восток , Юрий Ушаков , Владимир Путин , Йемен , Ливия , ОАЭ , Сирия
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