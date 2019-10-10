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Лавров предположил, чего хочет Киев, требуя проведения нормандского саммита 

РИА Новости 1 час назад
Лавров предположил, чего хочет Киев
Фото: РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что есть ощущение, что Киев требует проведения нормандского саммита, чтобы пересмотреть предыдущие договоренности в этом формате.
"А если поделиться и другими моими подозрениями, есть ощущение, что украинская сторона требует проведения нормандского саммита с тем, чтобы пересмотреть договоренности предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии и Франции ", — сказал он журналистам.
Министр добавил: "Я считаю, что это будет просто ударом по репутации нормандской четверки, и мы сделаем все, чтобы этого не допустить".
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Политика , Сергей Лавров , МИД , Киев
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