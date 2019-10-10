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В Кремле высказались о саботаже Киевом урегулирования в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 45 минут назад
В Кремле высказались о саботаже отвода войск в Донбассе
Фото: РИА Новости
В Москве обеспокоены попытками Киева саботировать урегулирование на востоке Украины, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Ушаков напомнил, что ранее была достигнута договоренность об особом статусе Донбасса, это было принципиально важной частью урегулирования конфликта, передает РИА «Новости».
«У нас вызывают серьезную озабоченность попытки некоторых сил на Украине саботировать и данные договоренности, и вообще процесс урегулирования», — пояснил Ушаков.
Напомним, 1 октября Владимир Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера». После радикалы на Украине начали акции протеста, представляя реализацию «формулы» как «капитуляцию».
Сам Зеленский считает, что исполнение «формулы Штайнмайера» не станет причиной гражданского конфликта в стране.
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Политика , В мире , Украина , Юрий Ушаков , Владимир Зеленский , РИА Новости , Москва
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