Россия и Египет возобновили переговоры о поставке SSJ100

По его словам, данный вопрос обсуждался на встрече с президентом Египта в увязке с вопросом о возобновлении чартерного авиасообщения с Арабской республикой.

"Изначально, когда мы подписывали меморандум (о поставках самолетов — ред.), это (полное возобновление авиасообщения — ред.) имелось в виду — без обеспечения маршрутной сетки говорить о дополнительных потребностях достаточно сложно. Думаю, что вопрос как-то решится. По МС-21 сейчас не в интенсивной фазе, по SSJ100 мы обсуждали, по некоторым регионам получается комфортная загрузка (для египетской стороны — ред.)", — сказал Мантуров.

"Да (возобновили переговоры — ред.), по SSJ100. Около 12 машин", — уточнил он.