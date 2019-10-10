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Россия и Египет возобновили переговоры о поставке SSJ100 

РИА Новости 2 часа назад
Россия и Египет возобновили переговоры о поставке SSJ100
Фото: РИА Новости
Россия и Египет возобновили переговоры и поставке SSJ100, речь идет примерно о 12 самолетах, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам своего визита в Каир.
По его словам, данный вопрос обсуждался на встрече с президентом Египта в увязке с вопросом о возобновлении чартерного авиасообщения с Арабской республикой.
"Изначально, когда мы подписывали меморандум (о поставках самолетов — ред.), это (полное возобновление авиасообщения — ред.) имелось в виду — без обеспечения маршрутной сетки говорить о дополнительных потребностях достаточно сложно. Думаю, что вопрос как-то решится. По МС-21 сейчас не в интенсивной фазе, по SSJ100 мы обсуждали, по некоторым регионам получается комфортная загрузка (для египетской стороны — ред.)", — сказал Мантуров.
"Да (возобновили переговоры — ред.), по SSJ100. Около 12 машин", — уточнил он.
Еще в 2016 году ГСС вел переговоры о поставке EgyptAir 12 самолетов SSJ100 с опционом ещё на 12 лайнеров, однако те переговоры ничем не кончились.
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Комментарии1
Политика , Денис Мантуров , Минпромторг , EgyptAir , Египет , Каир
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