Песков оценил идею встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею встречи Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите СНГ. Об этом представитель Кремля рассказал в пятницу, 11 октября, комментируя соответствующее заявление белорусского лидера Александра Лукашенко.
Ранее он отметил, что было бы не плохо, если бы Зеленский присутствовал на мероприятии и встретился там с Путиным.
В свою очередь Песков подчеркнул, что глава государства «регулярно принимает участие в саммитах СНГ». Слова представителя администрации президента приводит РИА Новости.
Кстати, ранее украинский лидер оценил перспективы и встречи с Путиным.
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