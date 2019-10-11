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Песков оценил идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ 

Вечерняя Москва + ещё 41 1 час назад
Песков оценил идею встречи Путина с Зеленским
Фото: кадр видео
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею встречи Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите СНГ. Об этом представитель Кремля рассказал в пятницу, 11 октября, комментируя соответствующее заявление белорусского лидера Александра Лукашенко.
Ранее он отметил, что было бы не плохо, если бы Зеленский присутствовал на мероприятии и встретился там с Путиным.
В свою очередь Песков подчеркнул, что глава государства «регулярно принимает участие в саммитах СНГ». Слова представителя администрации президента приводит РИА Новости.
Кстати, ранее украинский лидер оценил перспективы и встречи с Путиным.
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Политика , Конфликты , СНГ , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , РИА Новости
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