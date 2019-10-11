Песков оценил идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ

Ранее он отметил, что было бы не плохо, если бы Зеленский присутствовал на мероприятии и встретился там с Путиным.

В свою очередь Песков подчеркнул, что глава государства «регулярно принимает участие в саммитах СНГ». Слова представителя администрации президента приводит РИА Новости.

Кстати, ранее украинский лидер оценил перспективы и встречи с Путиным.

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