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Россия и Египет обсудили в Каире вопрос возобновления чартерного авиасообщения 

ТАСС + ещё 1 36 минут назад
Россия и Египет обсудили возобновление авиасообщения
Фото: РИА Новости
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на переговорах в Каире затронули вопрос возобновления чартерного авиасообщения между странами. Об этом глава Минпромторга РФ сообщил журналистам.
"Конечно же, этот вопрос затрагивался", — сказал он, отметив, что пока еще сняты не все вопросы, связанные с безопасностью в египетских аэропортах.
"В ближайшее время (планируется) ускорить процедуры ответа на все технические вопросы, которые остались в этой связи. И я очень рассчитываю, надеюсь, что если все ответы будут получены, будут, наверное, еще контрольные посещения [аэропортов Египта российскими авиаспециалистами]. После этого будут приниматься решения [по возобновлению полетов в курортные города Каира]", — сообщил Мантуров.
Также стороны рассмотрели вопрос поставки российской авиатехники в Египет, в частности — 12 самолетов SSJ-100, добавил министр. По его словам, вопросы возобновления полетов в курортные города Египта и поставок самолетов увязаны между собой, и окончательное решение по поставкам самолетов будет принято после разрешения ситуации с чартерами.
Контракт на поставку самолетов SSJ-100 в Египет обсуждается с мая 2015 года — тогда речь шла о поставках 12 самолетов с опционом еще на 12 машин. Предполагалось, что по схеме trade-in Россия получает от Египта самолеты Embraer, отдавая SSJ-100. Первые поставки должны были начаться в конце 2016 года.

Авиасообщение с Египтом

Авиасообщение между Египтом и Россией было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.
В течение 2016-2017 годов стороны вели переговоры о возобновлении полетов. В аэропорту Каира был открыт новый терминал, отвечающий всем требованиям авиабезопасности, а российские авиаспециалисты не раз осуществляли его проверку.
В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в египетскую столицу. Последующие два месяца ушли на урегулирование технических вопросов, в том числе бронирование слотов и составление расписания, а также на решения вопроса о присутствии в аэропорту Каира российских сотрудников безопасности. Первый рейс из Москвы состоялся 11 апреля.
Сейчас авиасообщение открыто только для регулярных рейсов между Москвой и Каиром. Чартерные полеты на курорты, в частности в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, до настоящего времени не восстановлены.
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Комментарии
Политика , абдель ас-сиси , Денис Мантуров , Владимир Путин , ФСБ , Когалымавиа , Египет , Каир
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