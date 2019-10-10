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Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным 

Рамблер + ещё 2 57 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «все против» его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, но она необходима для завершения конфликта в Донбассе. Об этом сообщает «Гордон».
Такое заявление Зеленский сделал на пресс-марафоне 10 октября. Он рассказал, что Украина, Франция и Германия планировали провести переговоры в нормандском формате 16 сентября, но Россия не смогла подтвердить эту дату.
Он отметил, что переговоры по урегулированию в Донбассе возможны в двух форматах: встреча лидеров стран нормандской четверки и его прямая двусторонняя встреча с Путиным.
«Об этой встрече прямой никто не говорит, потому что все против… Я не знаю, я не могу сейчас сказать… Я знаю одно — эта встреча должна быть, если мы хотим закончить войну. Пока идет речь о нормандском формате», — подчеркнул Зеленский.
В ходе телефонной беседы в августе Путин и Зеленский договорились о возможной встрече лидеров стран нормандского формата. Сообщалось, что рабочие группы России и Украины готовят документы для подписания на высшем уровне.
В октябре Зеленский подчеркнул, что нормандский саммит необходим, так как он не проводился с 2016 года.
«Нам нужно посмотреть друг другу в глаза, понять, кто что хочет, и понять реальные шаги, когда и как мы можем закончить войну… И если вы этого тоже хотите, то давайте встречаться», — заявил он.
Как ранее сообщал «Рамблер», во время предвыборной кампании Зеленский рассказал, что во время встречи с Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну наконец-то вы вернули наши территории», — заявлял Зеленский.
Затем, по его словам, он поинтересовался бы у Путина, какие суммы Россия готова выплатить в качестве компенсации за помощь ополченцам «на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути».
Также Зеленский говорил, что Россия и Украина не смогут избежать переговоров. При этом он подчеркивал, что никаких компромиссов по поводу суверенитета и независимости Украины быть не может.
Комментарии113
Политика , Видео , В мире , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Германия , Франция
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