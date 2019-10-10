Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным

Такое заявление Зеленский сделал на пресс-марафоне 10 октября. Он рассказал, что Украина, Франция Германия планировали провести переговоры в нормандском формате 16 сентября, но Россия не смогла подтвердить эту дату.

Он отметил, что переговоры по урегулированию в Донбассе возможны в двух форматах: встреча лидеров стран нормандской четверки и его прямая двусторонняя встреча с Путиным.

«Об этой встрече прямой никто не говорит, потому что все против… Я не знаю, я не могу сейчас сказать… Я знаю одно — эта встреча должна быть, если мы хотим закончить войну. Пока идет речь о нормандском формате», — подчеркнул Зеленский.

В ходе телефонной беседы в августе Путин и Зеленский договорились о возможной встрече лидеров стран нормандского формата. Сообщалось, что рабочие группы России и Украины готовят документы для подписания на высшем уровне.

В октябре Зеленский подчеркнул, что нормандский саммит необходим, так как он не проводился с 2016 года.

«Нам нужно посмотреть друг другу в глаза, понять, кто что хочет, и понять реальные шаги, когда и как мы можем закончить войну… И если вы этого тоже хотите, то давайте встречаться», — заявил он.

Как ранее сообщал «Рамблер», во время предвыборной кампании Зеленский рассказал, что во время встречи с Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.

«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну наконец-то вы вернули наши территории», — заявлял Зеленский.

Затем, по его словам, он поинтересовался бы у Путина, какие суммы Россия готова выплатить в качестве компенсации за помощь ополченцам «на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути».

Также Зеленский говорил, что Россия и Украина не смогут избежать переговоров. При этом он подчеркивал, что никаких компромиссов по поводу суверенитета и независимости Украины быть не может.