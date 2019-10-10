Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным

Зеленский объяснил невозможность личной встречи с Путиным

«Об этом никто не говорит, потому что все против», — сказал он, не уточнив, о ком именно говорит.

Зеленский добавил, что пока встреча с президентом России рассматривается на международном уровне только в «нормандском формате». Дата все еще согласовывается, при этом договариваться с Россией будет Германия.

«Я действительно очень благодарен нашим западным партнерам, что у нас хотя бы он есть», — добавил он.

При этом, по мнению украинского лидера, их личная встреча с Путиным «должна быть, если мы хотим закончить войну». Он напомнил, что в отношениях с Россией в последнее время происходят шаги навстречу друг другу, в частности, Киеву и Москве удалось договориться об обмене заключенными, что стало большим успехом, а также о разведении войск в Донбассе в рамках трехсторонней контактной группы.

«Мы должны встречаться, чтобы показать людям, что есть прогресс», — считает Зеленский.