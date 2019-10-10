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Зеленский объяснил невозможность личной встречи с Путиным 

Lenta.ru + ещё 2 45 минут назад
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему его личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным невозможна. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляцию ведет телеканал «112 Украина» на YouTube.
«Об этом никто не говорит, потому что все против», — сказал он, не уточнив, о ком именно говорит.
Зеленский добавил, что пока встреча с президентом России рассматривается на международном уровне только в «нормандском формате». Дата все еще согласовывается, при этом договариваться с Россией будет Германия.
«Я действительно очень благодарен нашим западным партнерам, что у нас хотя бы он есть», — добавил он.
При этом, по мнению украинского лидера, их личная встреча с Путиным «должна быть, если мы хотим закончить войну». Он напомнил, что в отношениях с Россией в последнее время происходят шаги навстречу друг другу, в частности, Киеву и Москве удалось договориться об обмене заключенными, что стало большим успехом, а также о разведении войск в Донбассе в рамках трехсторонней контактной группы.
«Мы должны встречаться, чтобы показать людям, что есть прогресс», — считает Зеленский.
Ранее стали известны ожидания Зеленского от предстоящей встречи с Путиным. Источники в его окружении сообщили, что президент Украины хочет лично услышать от российского коллеги, чего именно тот ждет от Киева. Кроме того, на встрече «нормандской четверки» Зеленский хочет понять, на какую поддержку он может рассчитывать от президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
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Комментарии2
Политика , В мире , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Эммануэль Макрон
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