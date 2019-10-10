Президент Путин дал наставление Вадиму Шумкову

Вадим Шумков одержал победу на выборах 8 сентября, за него проголосовали 80,86% избирателей. Этот показатель стал одним из лучших по уровню доверия избирателей.

Президент РФ Владимир Путин пожелал губернаторам не снижать темп работы и работать с такой же отдачей, как и в период предвыборной кампании.

«И самое главное — постоянно чувствовать пульс жизни, чувствовать то, чего люди ожидают и как они реагируют на то, что вы делаете для того, чтобы оправдать эти ожидания», — сказал Владимир Путин.

В мероприятии также принял участие избранный губернатор Челябинской области Алексей Текслер , который приезжал на инаугурацию Вадима Шумкова. Известно, что главы регионов давние друзья.

Напомним, что последняя встреча Вадима Шумкова и президента Владимира Путина прошла в августе. На встрече тогда еще в качестве врио губернатора Шумков рассказал о социально-экономической обстановке в регионе. Во время доклада он сообщил о ситуации за несколько десятилетий, а затем показал текущее состояние дел.

Фото: сайт правительства Курганской области