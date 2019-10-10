Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Путин дал наставление Вадиму Шумкову 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Президент Путин дал наставление Вадиму Шумкову
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вадим Шумков одержал победу на выборах 8 сентября, за него проголосовали 80,86% избирателей. Этот показатель стал одним из лучших по уровню доверия избирателей.
Президент РФ Владимир Путин пожелал губернаторам не снижать темп работы и работать с такой же отдачей, как и в период предвыборной кампании.
«И самое главное — постоянно чувствовать пульс жизни, чувствовать то, чего люди ожидают и как они реагируют на то, что вы делаете для того, чтобы оправдать эти ожидания», — сказал Владимир Путин.
В мероприятии также принял участие избранный губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который приезжал на инаугурацию Вадима Шумкова. Известно, что главы регионов давние друзья.
Напомним, что последняя встреча Вадима Шумкова и президента Владимира Путина прошла в августе. На встрече тогда еще в качестве врио губернатора Шумков рассказал о социально-экономической обстановке в регионе. Во время доклада он сообщил о ситуации за несколько десятилетий, а затем показал текущее состояние дел.
Фото: сайт правительства Курганской области
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Луганске объявили о срыве разведения сил украинской стороной В Луганске объявили о срыве разведения сил украинской стороной Путин не получил поздравлений с днем рождения от Трампа и Зеленского Путин не получил поздравлений с днем рождения от Трампа и Зеленского Горбачев, Лужков, Шаймиев и Россель стали самыми популярными политиками в СМИ Горбачев, Лужков, Шаймиев и Россель стали самыми популярными политиками в СМИ
Комментарии
Политика , Алексей Текслер , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Химках нашли тела двух стюардов «России»
В Химках нашли тела двух стюардов «России»5
Cкандал в онкоцентре: Минздрав выявил нарушения
Cкандал в онкоцентре: Минздрав выявил нарушения18
Россиянам нашли альтернативу смертной казни
Россиянам нашли альтернативу смертной казни54
Умер Владимир Румянцев
Умер Владимир Румянцев7
Россиян будут лечить мигранты
Россиян будут лечить мигранты545
Видео
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Простейший в мире электрический поезд
01:44
Простейший в мире электрический поезд
Наука и техника
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Зеленский раскрыл план «А» по Донбассу
02:42
Зеленский раскрыл план «А» по Донбассу
В мире Конфликты
Робот «Федор» может стать торговой маркой
02:58
Робот «Федор» может стать торговой маркой
Наука и техника
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
02:52
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
Армия Войска
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
04:28
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение