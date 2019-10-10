Шойгу посетит Северную Корею в октябре

Во время своего пребывания в КНДР российский министр встретится с министром вооружённых сил принимающей стороны Но Гван Чхолем. Предполагается, что они обсудят взаимодействие между военными двух стран. Перед этим Шойгу посетит Китай, где так же проведёт переговоры о расширении военного сотрудничества, передаёт NHK.