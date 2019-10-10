Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу посетит Северную Корею в октябре 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Шойгу посетит Северную Корею в октябре
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Министр обороны России Сергей Шойгу нанесёт визит в Северную Корею уже в конце октября.
Во время своего пребывания в КНДР российский министр встретится с министром вооружённых сил принимающей стороны Но Гван Чхолем. Предполагается, что они обсудят взаимодействие между военными двух стран. Перед этим Шойгу посетит Китай, где так же проведёт переговоры о расширении военного сотрудничества, передаёт NHK.
Как писал News.ru ранее, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим коллегой из Соединённых Штатов Марком Эспером. Инициатором беседы стал глава Пентагона, сообщило ведомство. Подробности разговора в настоящий момент неизвестны.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
News.ru: последние новости
Иркутский губернатор решил на 44% повысить себе оклад Иркутский губернатор решил на 44% повысить себе оклад Лукашенко призвал США включиться в решение конфликта в Донбассе Лукашенко призвал США включиться в решение конфликта в Донбассе Условия проведения саммита «нормандской четвёрки» назвали в МИД РФ Условия проведения саммита «нормандской четвёрки» назвали в МИД РФ
Политика , Сергей Шойгу , Министерство обороны , Пентагон , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ сочли причиной коррумпированности Украины
РФ сочли причиной коррумпированности Украины15
Россия вывела на орбиту спутники США и Европы
Россия вывела на орбиту спутники США и Европы28
Он проиграл Украину: Савченко о Порошенко
Он проиграл Украину: Савченко о Порошенко58
Задержанную в Иране журналистку из РФ освободили
Задержанную в Иране журналистку из РФ освободили14
Россиянин ненароком купил квартиру со взрывчаткой
Россиянин ненароком купил квартиру со взрывчаткой
Видео
Простейший в мире электрический поезд
01:44
Простейший в мире электрический поезд
Наука и техника
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
02:52
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
Армия Войска
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
04:28
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
Армия Ближний Восток
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
00:46
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
Общество
Курды нанесли ответный удар по Турции
04:48
Курды нанесли ответный удар по Турции
Армия Ближний Восток
Евросоюз призвал Турцию остановиться
04:28
Евросоюз призвал Турцию остановиться
В мире Ближний Восток
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
00:58
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
В мире Конфликты
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
03:41
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение