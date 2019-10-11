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Путин: Необходимо купировать возможность прихода боевиков из Сирии 

Российская Газета + ещё 11 1 час назад
Путин оценил возможность нашествия боевиков с Сирии
Фото: РИА Новости
Владимир Путин призвал страны СНГ мобилизовать силы спецслужб и пресечь попадание боевиков с территории Сирии в другие страны.
По данным главного разведуправления генштаба России, на севере Сирии сотни боевиков, которые представляют реальную угрозу. Из-за начавшейся военной операции они начнут мигрировать, а вот куда — не известно.
"Как они и куда будут двигаться — через территорию Турции, через другие территории, вглубь уйдут Сирии на не подконтрольные никому территории, через Ирак будут двигаться, через другие страны и регионы? Вот мы просто должны это понимать, знать и мобилизовать ресурсы наших спецслужб на купирование этой реально возникающей новой угрозы", — сказал Путин на расширенном заседании Совета глав государств СНГ в пятницу в Ашхабаде.
9 октября президент Турции Тайип Эрдоган начал военную кампанию "Источник мира" на севере Сирии. Она направлена на борьбу против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Были нанесены авиаудары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
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Комментарии
Политика , Война в Сирии , Владимир Путин , Совет глав государств СНГ , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Сирия
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