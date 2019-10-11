Путин оценил возможность нашествия боевиков с Сирии

Путин: Необходимо купировать возможность прихода боевиков из Сирии

Владимир Путин призвал страны СНГ мобилизовать силы спецслужб и пресечь попадание боевиков с территории Сирии в другие страны.

По данным главного разведуправления генштаба России, на севере Сирии сотни боевиков, которые представляют реальную угрозу. Из-за начавшейся военной операции они начнут мигрировать, а вот куда — не известно.

"Как они и куда будут двигаться — через территорию Турции, через другие территории, вглубь уйдут Сирии на не подконтрольные никому территории, через Ирак будут двигаться, через другие страны и регионы? Вот мы просто должны это понимать, знать и мобилизовать ресурсы наших спецслужб на купирование этой реально возникающей новой угрозы", — сказал Путин на расширенном заседании Совета глав государств СНГ в пятницу в Ашхабаде.