Кремль отреагировал на стихи Шнурова о Путине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина в тувинской тайге накануне его дня рождения.
«Поэт имеет право на своё видение», — цитирует Пескова РИА Новости.
Шнуров опубликовал в инстаграме фотографию, на которой он стоит с удочкой на фоне озера, сопроводив её стихотворением.
«Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошёл, С ним десяток офицеров», — написал он.
7 октября сообщалось, что Путин вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу побывал в сибирской тайге.