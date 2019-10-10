Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в Туве 

RT на русском 1 час назад
Кремль отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина в тувинской тайге накануне его дня рождения.
«Поэт имеет право на своё видение», — цитирует Пескова РИА Новости.
Шнуров опубликовал в инстаграме фотографию, на которой он стоит с удочкой на фоне озера, сопроводив её стихотворением.
«Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошёл, С ним десяток офицеров», — написал он.
7 октября сообщалось, что Путин вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу побывал в сибирской тайге.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
RT на русском: последние новости
Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад до 27 тысяч рублей Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад до 27 тысяч рублей В Кремле заявили об «определённом влиянии» на республики Донбасса В Кремле заявили об «определённом влиянии» на республики Донбасса Журова прокомментировала решение депутатов Госдумы приостановить поездки в США Журова прокомментировала решение депутатов Госдумы приостановить поездки в США
Политика , Общество , Сергей Шойгу , Дмитрий Песков , Сергей Шнуров , Владимир Путин , Министерство обороны , РИА Новости , Республика Тыва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержанную в Иране журналистку из РФ отпустили
Задержанную в Иране журналистку из РФ отпустили
Трамп раскритиковал «убогий» призыв к импичменту
Трамп раскритиковал «убогий» призыв к импичменту
«Удручающее состояние»: О проблемах Украины с корветами
«Удручающее состояние»: О проблемах Украины с корветами33
Родителей курящих школьников захотели штрафовать
Родителей курящих школьников захотели штрафовать
Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии
Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии8
Видео
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
02:52
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
Армия Войска
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
04:28
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
Армия Ближний Восток
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
00:46
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
Общество
Курды нанесли ответный удар по Турции
04:48
Курды нанесли ответный удар по Турции
Армия Ближний Восток
Евросоюз призвал Турцию остановиться
04:28
Евросоюз призвал Турцию остановиться
В мире Ближний Восток
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
00:58
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
В мире Конфликты
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
03:41
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
Армия Ближний Восток
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
01:54
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение