Кремль отреагировал на стихи Шнурова о Путине

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в Туве

«Поэт имеет право на своё видение», — цитирует Пескова РИА Новости.

Шнуров опубликовал в инстаграме фотографию, на которой он стоит с удочкой на фоне озера, сопроводив её стихотворением.

«Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошёл, С ним десяток офицеров», — написал он.