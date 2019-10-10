Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что музыкант Сергей Шнуров «имеет право на свое видение», описывая досуг Владимира Путина. Об этом сообщает «Газета.ру».
Ранее Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение, вдохновленное прогулкой Путина по сибирскому лесу и фотосессией президента. В стихотворении есть такие строки (орфография и пунктуация автора сохранены):
Осень. Как же хорошо!
Рыба, утки под прицелом.
Шойгу в кадр не вошёл,
С ним десяток офицеров…
«Газета.ру» поинтересовалась, в такой ли обстановке проходят прогулки Путина.
«Поэт имеет право на свое видение…» — ответил Песков.
Как ранее сообщал «Рамблер», Путин перед днем рождения отдохнул в Сибири. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу они гуляли по лесу и собирали грибы. Путин за рулём внедорожника проехал по тайге и поднялся на вершину горы.
Фотографии с прогулки опубликованы на сайте Кремля.