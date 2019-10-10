Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине

Ранее Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение, вдохновленное прогулкой Путина по сибирскому лесу и фотосессией президента. В стихотворении есть такие строки (орфография и пунктуация автора сохранены):

Осень. Как же хорошо!

Рыба, утки под прицелом.

Шойгу в кадр не вошёл,

С ним десяток офицеров…

«Газета.ру» поинтересовалась, в такой ли обстановке проходят прогулки Путина.

«Поэт имеет право на свое видение…» — ответил Песков.

Как ранее сообщал «Рамблер», Путин перед днем рождения отдохнул в Сибири. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу они гуляли по лесу и собирали грибы. Путин за рулём внедорожника проехал по тайге и поднялся на вершину горы.