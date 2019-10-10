Названы самые упоминаемые политики прошлого

Горбачева и Лужкова признали самыми упоминаемыми политиками прошлого

С начала года журналисты упоминали Горбачева 38 830 раз, Лужкова — 11 207 раз. Третье место по упоминаемости в СМИ занял бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

«Значительная часть упоминаний политиков-"ветеранов" в СМИ связана с событиями прошлого, рефлексия относительно которых часто носит эпизодический и поверхностный характер», — говорится в исследовании.

Авторы подчеркивают, что узнаваемость политических деятелей снижается со сменой поколений журналистов. Чаще всего о «ветеранах» вспоминают по случаю празднования юбилейной даты. Отмечается также, что некоторые пытаются избежать «медийного забвения» посредством экспертной деятельности или работы в бизнес-структурах.

Бывший генеральный секретарь ЦК КПСС , первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев в 1990 году был удостоен Нобелевской премии мира.

Юрий Лужков был мэром Москвы с 1992-го по 2010 год. Он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.