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Горбачева и Лужкова признали самыми упоминаемыми политиками прошлого 

Lenta.ru + ещё 2 37 минут назад
Названы самые упоминаемые политики прошлого
Фото: РИА Новости
Бывший президент СССР Михаил Горбачев и экс-мэр Москвы Юрий Лужков возглавили рейтинг присутствия политиков-«ветеранов» в повестке 2019 года, который опубликовал фонд «Петербургская политика».
С начала года журналисты упоминали Горбачева 38 830 раз, Лужкова — 11 207 раз. Третье место по упоминаемости в СМИ занял бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев.
«Значительная часть упоминаний политиков-"ветеранов" в СМИ связана с событиями прошлого, рефлексия относительно которых часто носит эпизодический и поверхностный характер», — говорится в исследовании.
Авторы подчеркивают, что узнаваемость политических деятелей снижается со сменой поколений журналистов. Чаще всего о «ветеранах» вспоминают по случаю празднования юбилейной даты. Отмечается также, что некоторые пытаются избежать «медийного забвения» посредством экспертной деятельности или работы в бизнес-структурах.
Бывший генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев в 1990 году был удостоен Нобелевской премии мира.
Юрий Лужков был мэром Москвы с 1992-го по 2010 год. Он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.
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Политика , Михаил Горбачев , Юрий Лужков , КПСС , Москва , Республика Татарстан
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