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Медведев проведет совещание о программах развития субъектов России 

РИА Новости + ещё 4 15 часов назад
В правительстве займутся развитием субъектов России
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг проведет совещание о подготовке программ социально-экономического развития субъектов РФ, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Десятого октября Дмитрий Медведев проведет совещание, на котором обсудят подготовку программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в совещании примут участие первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, зампреды правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, а также федеральные министры и главы регионов.
Ранее сообщалось, что регионы, которые нуждаются в федеральной поддержке, получили кураторов в правительстве России. Так, например, министр экономического развития Максим Орешкин назначен куратором сразу трех регионов: республики Алтай, Карелии и Тувы. Минэкономразвития сообщало, что оно формирует индивидуальную программу социально-экономического развития Карелии.
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Политика , Антон Силуанов , Дмитрий Медведев , Татьяна Голикова , Максим Акимов , Максим Орешкин , Виталий Мутко , Дмитрий Козак , Правительство РФ , Минэкономразвития
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