Песков отреагировал на стихотворение Шнурова о Путине

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Песков, отвечая на вопрос о сходстве настоящего отдыха Путина с описанным в стихотворении, заявил, что «поэт имеет право на свое видение».

Владимир Путин отдохнул в сибирской тайге 6 октября, накануне своего дня рождения. Песков подчеркивал, что российский лидер насладился осенней природой.

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива. В своем произведении исполнитель назвал главу государства личностью и альфой, мастером на все руки и правильным мужиком.